Стоимость земли во Львовской области за год снизилась на 14,18%

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в 2011 году снизилась на 14,18% (353 долл.) – до 2 137 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Каменско-Бугский район со средним показателем 967 долл./сотка, самым дорогим – Пустомытовский район, где средняя цена продажи составила 2 468 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе снизилась на 15,74% (461 долл.) – до 2 468 долл./сотка, в Яворовском – на 6,89% (130 долл.) – до 1 756 долл./сотка, в Жовковском – на 8,62% (114 долл.) – до 1 209 долл./сотка, в Каменско-Бугском – на 6,21% (64 долл.) – до 967 долл./сотка, в Городокском – на 11,46% (208 долл.) – до 1 607 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.