Стоимость земли в Одесской области за год снизилась на 18,82%

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в 2011 году снизилась на 18,82% (1 196 долл.) – до 5 158 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в области самым дешевым оставался Беляевский район со средним показателем 2 414 долл./сотка, самым дорогим – Овидиопольский район, где средняя цена продажи составила 6 350 долл./сотка.

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе снизилась на 21,69% (1 759 долл.) – до 6 350 долл./сотка, в Ильичевске – на 23,57% (1 950 долл.) – до 6 324 долл./сотка, в Коминтерновском районе – на 12,63% (774 долл.) – до 5 356 долл./сотка, в Беляевском – на 15,24% (434 долл.) – до 2 414 долл./сотка, в Белгород-Днестровском – на 21,85% (1 247 долл.) – до 4 459 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.