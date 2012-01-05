Стоимость земли в Днепропетровской области за год снизилась на 14%

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в 2011 году снизилась на 14%, или 361 долл., – до 2 218 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Криничанский район со средним показателем 969 долл./сотка, самым дорогим – Синельниковский район, где средняя цена продажи составила 2 609 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области снизилась на 14,56% (399 долл.) – до 2 342 долл./сотка, в Новомосковском – снизилась на 10,49% (129 долл.) – до 1 101 долл./сотка, в Криничанском – снизилась на 6,92% (72 долл.) – до 969 долл./сотка, в Синельниковском – снизилась на 6,29% (175 долл.) – до 2 609 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.