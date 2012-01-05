Стоимость земли в Харьковской области за год снизилась на 2,76%

Средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство в 2011 году снизилась на 2,76%, или 51 долл., – до 1 795 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Чугуевский район со средним показателем 1 027 долл./сотка, самым дорогим – Харьковский район, где средняя цена продажи составила 1 884 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Харьковском районе снизилась на 1,77% (34 долл.) – до 1 884 долл./сотка, в Дергачевском – на 5,45% (99 долл.) – до 1 718 долл./сотка, в Чугуевском – на 2,19% (23 долл.) – до 1 027 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.