Стоимость земли в Донецке за год снизилась на 11,68%

Средняя стоимость земли в Донецке под коттеджное строительство в 2011 году снизилась на 11,68%, или 568 долл., – до 4 тыс. 297 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 1 482 долл./сотка, самым дорогим – Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 10 095 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Ворошиловском районе снизилась на 20,91% (2 669 долл.) – до 10 095 долл./сотка, в Калининском – на 11,71% (926 долл.) – до 6 979 долл./сотка, в Киевском – на 10,06% (659 долл.) – до 5 891 долл./сотка, в Кировском – на 13,95% (430 долл.) – до 2 653 долл./сотка, в Петровском – снизилась на 8,29% (134 долл.) – до 1 482 долл./сотка, Пролетарском – на 9,66% (184 долл.) – до 1 720 долл./сотка, Ленинском районе – на 13,07% (516 долл.) – до 3 433 долл./сотка, Куйбышевском районе – на 9,37% (460 долл.) – до 4 450 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.