Стоимость строительно-монтажных работ выросла на 19,5% – Госстат

В январе-ноябре 2011 года стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с октябрем 2011 года, в ноябре стоимость строительно-монтажных работ выросла на 0,2%.

С начала года стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 15,6%, по сравнению с ноябрем 2010 года – на 17,1%.

В Госстате отметили, что за 11 месяцев 2011 года стоимость работ по строительству жилых домов выросла на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, по строительству нежилых зданий – на 18,2%, по строительству транспортных сооружений – на 25,1%, по строительству трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 17,3%, по строительству комплексных промышленных сооружений – на 25,4%, по строительству других инженерных сооружений — на 16,5%.

Справка УНИАН. В 2010 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 15,8% по сравнению с 2009 годом, в 2009 году - на 11,3% по сравнению с 2008 годом, в 2008 году - на 35,3% по сравнению с 2007 годом.