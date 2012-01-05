Ввод в эксплуатацию жилья в 2011 году вырос на 4,3%

В Украине в 2011 году введено в эксплуатацию 9,7 млн. кв. м жилья, что на 4,3% больше, чем в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров со ссылкой на министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия БЛИЗНЮКА.

По данным министра, в прошлом году проведена инвентаризация объектов незавершенного строительства, определено реальное состояние и перспектива их достройки.

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году было введено в эксплуатацию 9 млн. 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем за 2009 года.

В 2009 году в Украине было введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.