Суд отменил решение Киевсовета о выделении 30 га земли на острове Жуков
Хозяйственный суд Киева признал противоправным решение Киевского городского совета о предоставлении ООО «Бузинвест» земельного участка площадью 30 гектаров на острове Жуков в Киеве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, суд удовлетворил иск прокуратуры и признал противоправным и отменил соответствующее решение Киевсовета.
В прокуратуре отмечают, что речь шла о выделении участка стоимостью 47 млн. грн. за счет прибрежных защитных полос и территории зеленой зоны на острове Жуков в Голосеевском районе Киева.
В целом, отмечают в прокуратуре, в сфере земельных отношений прокуратурой столицы предупреждено незаконное предоставление 826 га земель, при прокурорском реагировании реально возвращено территориальной общине Киева 316 га.