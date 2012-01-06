В Киеве и области в 2011 г. участниками программы доступного жилья стали 494 семьи

В Киеве и Киевской области в 2011 году участниками программы доступного жилья стали 494 семьи.

Об этом говорится на сайте Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

По данным директора Киевского ипотечного центра Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в Киеве и Киевской области Сергея КОМНАТНОГО, в ближайшее время к программе изъявили желание присоединиться еще 50 семей.

Всего в рамках выполнения государственной программы доступного жилья, стартовавшей в конце 2010 года, в Киеве и области было заключено 744 договора на приобретение квартир, из которых 220 уже введены в эксплуатацию.

Кроме того, в течение 2011 года в Киеве и Киевской области молодым семьям и одиноким молодым гражданам предоставлено 23 кредиты на приобретение жилья. Из них 17 квартир, приобретенных с помощью льготного молодежного кредитования, были введены в эксплуатацию в течение 2011 года.