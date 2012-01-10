Стоимость торговых площадей в Одессе за год снизилась на 4,33% - до 1 854 долл./кв.м

Средняя стоимость продажи торговых площадей (не в торговых центрах) на вторичном рынке Одессы в 2011 году снизилась на 4,33% (84 долл.) - до 1 854 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 498 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 2 021 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых помещений в Приморском районе снизилась на 8,34% (184 долл.) - до 2 021 долл./кв. м, в районе Таирово – снизилась на 1,01% (19 долл.) - до 1 856 долл./кв. м, в районе Черемушки - выросла на 4,95% (81 долл.) - до 1 717 долл./кв. м, в районе Молдаванка – снизилась на 0,97% (15 долл.) - до 1 537 долл./кв. м, в поселке Котовского – снизилась на 0,33% (5 долл.) - до 1 498 долл./кв. м.