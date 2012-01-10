Стоимость торговых площадей в Донецке за год снизилась на 2,22% – до 1 497 долл./кв.м

Средняя стоимость продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке Донецка в 2011 году снизилась на 2,22% (на 34 долл.) – до 1 497 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 985 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 857 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость продажи торговых помещений в Ворошиловском районе снизилась на 4,48% (87 долл.) – до 1 857 долл./кв. м, в Киевском районе – снизилась на 1,66% (27 долл.) – до 1 596 долл./кв. м, в Калининском районе – выросла на 2,77% (41 долл.) – до 1 519 долл./кв. м, в Ленинском районе – снизилась на 2,87% (37 долл.) – до 1 252 долл./кв. м, в Куйбышевском районе – снизилась на 0,24% (3 долл.) – до 1 261 долл./кв. м, в Пролетарском районе – выросла на 4,73% (56 долл.) – до 1 240 долл./кв. м, в Буденновском районе – снизилась на 0,58% (7 долл.) – до 1 196 долл./кв. м, в Кировском районе – снизилась на 9,34% (107 долл.) – до 1 038 долл./кв. м, в Петровском районе – стабилизировалась на уровне 985 долл./кв. м.