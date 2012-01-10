Стоимость торговых помещений в Харькове за год выросла на 2,69% – до 1 374 долл./кв.м

Средняя стоимость продажи торговых помещений на вторичном рынке Харькова в 2011 году выросла на 2,69% (36 долл.) – до 1 374 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 1 197 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 612 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых площадей в Киевском районе снизилась на 2,18% (36 долл.) – до 1 612 долл./кв. м, в Дзержинском районе – выросла на 0,38% (6 долл.) – до 1 580 долл./кв. м, в Ленинском районе – выросла на 1,36% (19 долл.) – до 1 416 долл./кв. м, в Октябрьском районе – снизилась на 1,27% (16 долл.) – до 1 247 долл./кв. м, во Фрунзенском районе – выросла на 4,94% (61 долл.) – до 1 295 долл./кв. м, в Московском районе – выросла на 6% (73 долл.) – до 1 290 долл./кв. м, в Коминтерновском районе – выросла на 6,61% (79 долл.) – до 1 275 долл./кв. м, в Червонозаводском районе – выросла на 1,34% (16 долл.) – до 1 207 долл./кв. м, в Орджоникидзевском районе – выросла на 1,70% (20 долл.) – до 1 197 долл./кв. м.