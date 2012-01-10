Стоимость торговых площадей в Днепропетровске за год выросла на 3,31% - до 1529 долл./кв.м

Средняя стоимость продажи торговых площадей (не в торговых центрах) на вторичном рынке Днепропетровска в 2011 году выросла на 3,31% (49 долл.) – до 1 529 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Амур-Нижнеднепровский район со средним показателем 1 222 долл./кв. м, самым дорогим - Жовтневый район, где средняя цена продажи составила 1 831 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость торговых площадей в Жовтневом районе выросла на 5,35% (93 долл.) - до 1 831 долл./кв. м, в Бабушкинском районе – снизилась на 0,59% (10 долл.) - до 1 693 долл./кв. м, в Красногвардейском районе – выросла на 0,88% (14 долл.) - до 1 599 долл./кв. м, в Кировском районе – снизилась на 1,66% (26 долл.) - до 1 538 долл./кв. м, в Индустриальном районе – выросла на 8,16% (103 долл.) - до 1 366 долл./кв. м, в Самарском районе – снизилась на 0,57% (7 долл.) - до 1 226 долл./кв. м, в Ленинском районе – выросла на 8,06% (96 долл.) - до 1 287 долл./кв. м, в Амур-Нижнеднепровском районе – выросла на 0,33% (4 долл.) - до 1 222 долл./кв. м.