Стоимость торговых площадей в Киеве за год снизилась на 2,79% – до 2 266 долл./кв.м

Средняя стоимость продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке Киева в 2011 году снизилась на 2,79% (65 долл.) – до 2 266 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 723 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 314 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость продажи торговых помещений в Печерском районе снизилась на 6,30% (223 долл.) – до 3 314 долл./кв. м, в Шевченковском районе – снизилась на 6,23% (197 долл.) – до 2964 долл./кв. м, в Подольском районе – снизилась на 1,68% (49 долл.) – до 2 872 долл./кв. м, в Голосеевском районе – снизилась на 2,75% (71 долл.) – до 2 510 долл./кв. м, в Деснянском районе – выросла на 3,91% (69 долл.) – до 1 833 долл./кв. м, в Святошинском районе – снизилась на 2,09% (38 долл.) – до 1 782 долл./кв. м, в Дарницком районе – выросла на 1,12% (19 долл.) – до 1 723 долл./кв. м, в Оболонском районе – снизилась на 3,46% (80 долл.) – до 2 232 долл./кв. м, в Соломенском районе – снизилась на 1,25% (24 долл.) – до 1 899 долл./кв. м, в Днепровском районе – снизилась на 1,96% (37 долл.) – до 1 854 долл./кв. м.