Стоимость торговых площадей во Львове за год снизилась на 3,04% - до 1787 долл./кв.м

Средняя стоимость торговых площадей (не в торговых центрах) во Львове в 2011 году снизилась на 3,04% (56 долл.) - до 1 787 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 493 долл./кв. м, самым дорогим - Галицкий район, где средняя цена продажи составила 2 296 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых помещений в Галицком районе снизилась на 0,99% (23 долл.) - до 2 296 долл./кв. м, во Франковском районе – снизилась на 2,98% (55 долл.) - до 1 792 долл./кв. м, в Зализнычном районе – снизилась на 0,79% (13 долл.) - до 1 624 долл./кв. м, в Лычаковском районе - снизилась на 6,03% (103 долл.) - до 1 604 долл./кв. м, в Шевченковском районе – снизилась на 4,44% (72 долл.) - до 1 548 долл./кв. м, в Сиховском районе – снизилась на 2,67% (41 долл.) - до 1 493 долл./кв. м.