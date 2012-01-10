Аренда помещений торговой галереи в Киеве за год подорожала на 10%

Среднерыночная стоимость аренды помещений торговой галереи (площадью 150-250 кв.м) в торговых и торгово-развлекательных центрах Киева в 2011 году выросла приблизительно на 10%.

Об этом говорится в отчете девелоперской компании Aurora Development, переданном УНИАН.

По данным компании, на конец прошлого года средняя стоимость аренды помещений торговой галереи составила 77-80 долл./кв. м/месяц (с учетом НДС).

При этом на конец 2011 года ставки аренды для бутиков и торговых галерей площадью до 250 кв. м колебались в диапазоне 65-250 долл./кв. м/месяц в наиболее посещаемых объектах.

В компании отметили, что в прошлом году наивысшие ставки аренды зафиксированы для галерей одежды и обуви, небольших площадей в прикассовых зонах гипермаркетов, вблизи входных групп и навигационных развязок (лифтов, лестниц). Традиционно самыми низкими ставки аренды оставались для якорных арендаторов (продовольственных cупермаркетов, магазинов электроники, операторов развлечений). Для арендаторов, занимающих площадь от 1,5 тыс. кв.м, ставки аренды остались на уровне 10-25 долл./кв. м/месяц.

По оценкам аналитиков компании, в 2011 году укрепился механизм «деления рисков между арендатором и владельцем помещения»: схема фиксированной минимальной арендной ставки плюс процент от оборота, который зависит от арендуемой площади и типа продаваемой продукции/услуг (колеблется от 3% до 15%).

Справка УНИАН. Компания Aurora Development (Киев) оказывает полный спектр услуг в области девелопмента и консалтинга коммерческой и жилой недвижимости.