Проезд в лифте для жителей Херсона может подорожать почти вдвое

Горисполком Херсонского горсовета рассмотрит вопрос о повышении тарифов на лифтовые услуги .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте решения горисполкома, текст которого размещен на официальном сайте мэрии Херсона.

В частности, проект решения предусматривает увеличение стоимости одной поездки в лифте с 18 коп. до 30 коп. При этом в документе речь идет о лифтах, оборудованных картоприемниками.

Также в документе указывается, что тарифы пересматриваются для трех основных предприятий, обслуживающих лифты в жилых многоэтажных домах Херсона - ПАО «Херсонлифт», ООО «21 век – Херсонсервис» и ЧП «Листопад».

Согласно проекту решения горисполкома, тарифы будут пересмотрены для «стабилизации работы лифтового хозяйства и графиков ремонтно-восстановительных работ, модернизации лифтового оборудования и диспетчерских систем в жилых домах г. Херсона».

Дата, которой новые тарифы, в случае их утверждения, будут введены в действие, в проекте решения не указывается.

Заседание исполнительного комитета Херсонского городского совета намечено на 17 января.

Как сообщалось, по данным Госгорпромнадзора, общее количество лифтов в Херсонской области составляет 1652 единицы (в Херсоне - 1391). Из них 840 лифтов (766 в Херсоне) отработали назначенный срок эксплуатации - 25 лет.

В то же время по данным мэрии Херсона, в коммунальной собственности областного центра в середине 2011 года находились 1309 лифтов. Однако в конце минувшего года мэр Херсона Владимир САЛЬДО сообщил, что в Херсоне всего насчитывается 1385 лифтов, из которых картоприемниками оборудованы 1134 лифта.