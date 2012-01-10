Принят закон относительно процедуры установления тарифов на ЖКУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно процедуры установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Данным законом внесены изменения в статью 3 Закона Украины “О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности”, которыми определяется, что действие Закона “О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности” не распространяется на осуществление регуляторной деятельности, связанной с принятием актов, которыми устанавливаются цены/тарифы на жилищно-коммунальные услуги”.

В Закон Украины “О жилищно-коммунальных услугах” добавлена норма о том, что порядок доведения до потребителей информации о перечне жилищно-коммунальных услуг, структуре цен/тарифов, изменении цен/тарифов с обоснованием его необходимости и об учете соответствующей позиции территориальных общин разрабатывается и утверждается центральным органом исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В случае изменения цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги исполнитель/производитель не менее чем за 15 дней до введения их в действие сообщает об этом потребителям со ссылкой на решение соответствующих органов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 22 декабря 2011 г.