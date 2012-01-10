Сроки отвода земельных участков для градостроительных потребностей сокращены

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно сокращения срока отвода земельных участков для градостроительных потребностей».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 22 декабря 2011 г.

Изменениями в Земельный кодекс предусмотрено, что размеры и конфигурация земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовые территории, определяются на основании соответствующей землеустроительной документации.

Также установлено, что решение органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о приватизации земельных участков принимается в десятидневный срок (раньше - в месячный срок - УНИАН) на основании технических материалов и документов, которые подтверждают размер земельного участка.