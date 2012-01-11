Киев - в пятерке лидеров рейтинга городов Европы по цене проживания в отелях

Москва стала лидером рейтинга городов Европы с самой высокой стоимостью проживания в отелях, сообщает «Газета.ру».

Как отмечает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование службы резервирования Hotel.info, в первую пятерку рейтинга также вошли Осло, Лондон, Стокгольм и Киев.

В базу данных сайта включено более 210 тысяч отелей по всему миру. Цены за пребывание в отеле приводятся в докладе в рублевом эквиваленте. Итоги исследования были подведены в январе и опубликованы накануне.

Эксперты также подсчитали, в каких городах в других частях светах находятся самые дорогие отели.

В первую мировую пятерку вошли Нью-Йорк, Токио, Рио-де-Жанейро, Сингапур и Гонконг.