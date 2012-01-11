Цены на жилье в Бельгии приблизились к рекордным

Брюссель. Цены на жилье и землю под строительство в Бельгии продолжают расти, приближаясь к рекордным.

Об этом сообщает бельгийское агентство Belga со ссылкой на данные Министерства экономики страны за третий квартал 2011 года.

Так, в третьем квартале прошлого года средняя цена квартиры достигла 191,4 тыс. евро, а средняя цена виллы, бунгало или фермерского дома – 334,8 тыс. евро.

Земля под строительство в Бельгии в третьем квартале прошлого года стоила в среднем 106 евро за квадратный метр.

По данным Министерства экономики, в среднем цены выросли на 4-5% по сравнению с третьим кварталом 2010 года.