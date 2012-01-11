ВР не поддержала мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении законопроект «О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали всего 52 из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось установить мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения без определения срока его действия.

Также планировалось установить, что прекращение действия моратория возможно при одновременном выполнении следующих условий: повышение реальных доходов населения не менее чем на 30% относительно уровня, который сложился на 1 апреля 2001 года; полная ликвидация задолженности по выплате зарплат, пенсий, стипендий, других денежных выплат населению; установление нового порядка расчета цен (вычисления тарифов) на жилищно-коммунальные услуги, при котором потребители оплачивают лишь потребленные ими объемы жилищно-коммунальных услуг, и его обнародование.