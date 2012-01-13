В Киеве в 2011г. объем сделок купли-продажи квартир вырос в 1,5 раза – до 17 878 сделок

В Киеве в 2011 году объем сделок купли-продажи квартир вырос в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом - с 11 752 до 17 878 сделок.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, в прошлом году в Киеве было совершено 11 373 сделок купли/продажи квартир на вторичном рынке и 6 505 квартир продано в недостроенных домах.

Наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (53% сделок), 36% приходится на однокомнатные квартиры и 11% - на объекты с тремя комнатами и более.

По данным агентства, в прошлом году больше всего квартир на вторичном рынке было продано в декабре (1230 квартир), а на первичном рынке — в ноябре (833 квартиры). Наименьшее количество квартир в 2011 году на вторичном и первичном рынках было реализовано в январе (405 и 94 квартиры соответственно).

Максимальное количество сделок (70%) пришлось на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 22% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 8% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом средняя цена квартир на вторичном рынке Киева по состоянию на 12 января 2011 года составляет 1 837 долл./кв.м., на первичном - 1 615 долл./кв.м.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в 2010 году количество сделок купли-продажи квартир выросло на 46,4% по сравнению с 2009 годом – до 11 752 сделок (9 406 квартир на вторичном рынке и 2 346 квартир в новостройках).