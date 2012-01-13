КГГА объявила конкурс по привлечению инвестора к обустройству подземных переходов

Киевская городская государственная администрация объявила конкурс по привлечению инвестора к обустройству 47 муниципальных подземных переходов, в частности, самого большого в столице перехода на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает муниципальная газета "Хрещатик" (№3 от 13 января).

В частности, на конкурс выставлен проект по обустройству 23 подземных переходов общей площадью 13,972 тыс. кв. м в Шевченковском районе столицы и 24 переходов площадью 11,673 тыс. кв. м в Днепровском районе Киева.

Ориентировочная стоимость работ в Шевченковском районе составляет 9,962 млн. грн. в год, в Днепровском районе - 6,261 млн. грн. с учетом НДС.

В то же время окончательная общая стоимость проекта будет определяться по результатам обследований объекта заказчиком работ и инвестором, а также по результатам фактически выполненных работ.