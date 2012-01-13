В Украине введут паспортизацию энергоэффективности зданий - инициатива Кабмина

Кабинет министров предлагает ввести в Украине паспортизацию энергетической эффективности зданий.

Об этом говорится в законопроекте №9683 «Об энергетической эффективности жилых и общественных зданий», внесенном в парламент 12 января т.г.

Целью законопроекта, размещенного на сайте Верховной Рады, является определение правовых, экономических и организационных основ обеспечения энергетической эффективности жилых и общественных зданий, а также создание условий для сокращения потребления в них энергетических ресурсов.

В частности, в документе определяются основные принципы государственной политики в сфере энергетической эффективности зданий; органы, уполномоченные осуществлять государственное управление в этой сфере и их полномочия; организационно-правовые основы паспортизации энергетической эффективности зданий; основные энергоэффективные мероприятия в зданиях; общие принципы профессиональной деятельности и информационного обеспечения в сфере энергетической эффективности зданий, права и обязанности владельцев (совладельцев) зданий.

Согласно законопроекту, наличие паспорта энергоэффективности здания является обязательным при строительстве новых зданий, а также при капитальном ремонте, реконструкции, отчуждении или передаче в аренду существующих зданий. Срок действия энергетического паспорта здания составляет 10 лет.

При этом документом предлагается внести изменения в ст. 96 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которым проектирование, проведение строительных работ или термомодернизации, реконструкции, капремонта отдельно расположенных зданий государственной и коммунальной собственности без соблюдения минимальных требований к энергоэффективности зданий влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц — от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.