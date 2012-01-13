В городах, принимающих Евро-2012, уже введены в эксплуатацию 12 гостиниц

В городах, принимающих Евро-2012, в 2011 году введены в эксплуатацию 12 гостиниц на 975 номеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Как указывается в сообщении, из 12 гостиниц 2 позиционируются как пятизвездочные, 3 — четырехзвездочные, 6 — трехзвездочные и 1 - без категории.

По данным Государственного агентства Украины по туризму и курортам, сейчас в Украине функционирует 2573 сертифицированных средства размещения, из них 503 имеют категорию. В частности, в Украине функционируют 15 пятизвездочных гостиниц, 77 четырехзвездочных, 215 трехзвездочных, 100 двухзвездочных, 96 однозвездочных, 2070 средств размещения категории не имеют.

Наибольшее количество сертифицированных средств размещения сосредоточено в Севастополе (496), Одесской области (294), Львовской области (233).

При этом в Украине функционирует 94 гостиницы, которые имеют действующее Свидетельство об установлении категории гостиницы. Из них пятизвездочных отелей - 3, четырехзвездочных - 13, трехзвездочных - 66, двухзвездочных - 8, однозвездочных — 4.

По данным министерства, на сегодня в Украине насчитывается 2426 лицензированных туристических операторов: 2035 - на туроператорскую деятельность по внутреннему, въездному и выездному туризму и 391 - на туроператорскую деятельность только по внутреннему и въездному туризму. Больше всего лицензий имеют туроператоры Киева - 1221, в Одесской области - 157 лицензий, во Львовской области - 149 лицензий, в Крыму - 226 лицензий.