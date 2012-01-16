Кармазин предлагает первоочередное обеспечение жильем педагогам

Народный депутат Юрий КАРМАЗИН (НУНС) предлагает внести педагогов и научно-педагогических работников высших учебных заведений образования в перечень лиц, которые должны обеспечиваться жильем в первую очередь.

Об этом говорится в законопроекте №9702 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР относительно обеспечения педагогических и научно-педагогических работников высших учебных заведений образования в первоочередном порядке», внесенном в парламент 13 января т.г.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается дополнить пункт 12 Жилищного кодекса Украинской ССР новым положением, которое будет регламентировать первоочередное обеспечение учителей, педагогических работников общеобразовательных школ, профессионально-технических учебных заведений и педагогических и научно-педагогических работников высших учебных заведений жилыми помещениями.