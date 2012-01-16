Власти Киева обещают в 2012 году не повышать стоимость услуг ЖКХ

Власти Киева не планируют в течение 2012 года повышать стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр МАЗУРЧАК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Киевская городская государственная администрация не планирует в этом году, и вообще в течение этого года, повышать тарифы, которыми мы занимаемся. И не планируется повышать тарифы на воду и тепло", - сказал А.МАЗУРЧАК.

При этом первый заместитель председателя КГГА напомнил, что в компетенции киевской власти находятся тарифы на квартирную плату и на обслуживание придомовой территории. "Тарифы на тепло и воду определяются государственной комиссией, а мы определяем только ту надбавку, которая идет за транспортировку и реализацию энергии", - уточнил он.

В то же время А.МАЗУРЧАК отметил, что с начала января киевская власть получила 450 заявлений от жителей столицы о необоснованном повышении в 2 раза тарифа за тепло. "Это связано с домами, в которых установлены счетчики тепла", - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

"Если в доме нет счетчика, то установлен тариф за квадратный метр, и человек платит одну сумму целый год. А для тех домов, где есть счетчики, оплата идет только в отопительный сезон, то есть полгода. Кроме того, оплата идет в зависимости от фактически взятого тепла данным домом", - подчеркнул А.МАЗУРЧАК.

Первый заместитель председателя КГГА сообщил, что в Киеве счетчики тепла установлены в 10 тыс. 600 домах.