В Киеве за выходные составлены десятки админпротоколов по поводу уборки снега

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр МАЗУРЧАК заявляет, что в Киеве только за выходные составлены десятки административных протоколов за несвоевременную уборку снега.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАЗУРЧАК сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Уже сегодня работают 40 инспекторов, которые инспектируют уборку снега. Уже на сегодняшний день составлены десятки протоколов о привлечении к ответственности. Первый снег - это всегда такое серьезное испытание, и нужно очень жестко подойти к тем, кто не понимает, что снег нужно убирать. Мы будем жестко наказывать", - сказал А.МАЗУРЧАК.

Первый заместитель председателя КГГА напомнил, что за нарушение порядка благоустройства города установлены штрафные санкции. "Штраф для физических лиц составляет от 350 до 1 тыс. 300 грн., для юридических лиц — от 850 до 1 тыс. 700 грн. Это серьезные штрафы. И если вокруг не убран снег, то директор магазина может получить за это 1 тыс. 700 грн. штрафа", - уточнил он.

А.МАЗУРЧАК сообщил, что сегодня утром на улицах столицы работает 306 единиц техники, а в первую очередь от снега очищают тротуары и остановки общественного транспорта. "У нас достаточно закуплено соли, песчаной смеси. За эти выходные было использовано 1300 тонн соли и 700 тонн песчаной смеси", - сообщил первый заместитель председателя КГГА.