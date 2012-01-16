Азаров обещает наказать должностных лиц, необоснованно повысивших коммунальные тарифы

Премьер-министр Николай АЗАРОВ обещает наказать должностных лиц, которые необоснованно повысили коммунальные тарифы.

Об этом сам Н.АЗАРОВ заявил 13 января во время общения на личной странице в Фейсбуке, сообщили УНИАН сегодня в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

По его словам, никаких оснований для повышения тарифов нет. Лица, допустившие скачок цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства, должны будут отчитаться за свои действия перед Кабмином.

Председатель правительства сообщил, что принял министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия БЛИЗНЮКА, «ему поручено взять на контроль стабильность тарифов на услуги ЖКХ».

«В условиях, когда правительство не повышает цены на электроэнергию, на газ и другое, никаких оснований для повышения тарифов на услуги ЖКХ нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он сообщил, что во вторник, 17 января, А.БЛИЗНЮК проведет «Всеукраинский селектор».

«Каждый случай необоснованного повышения тарифов будет рассмотрен, а лица, допустившие это, будут приглашены на заседание правительства и отчитаются в своих действиях», - заявил Н.АЗАРОВ.