Стоимость жилья в Киеве в этом году будет зависеть от решения «газового» вопроса — эксперт

Значительным фактором, определяющим стоимость жилья в Киеве в этом году, будет решение «газового» вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал председатель комитета аналитики и статистики рынка недвижимости Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Всеволод ЖОГОЛЕВ.

«Наиболее значимым фактором для цен на недвижимость и вообще ситуации на рынке сегодня является главный макроэкономический фактор — это цена на газ», - считает эксперт.

В.ЖОГОЛЕВ отметил, что от результатов газовых переговоров будет зависеть состояние всех рынков Украины, в том числе рынка недвижимости.

«Сегодня наблюдается стабилизация (цен на жилье - УНИАН). Спрос и предложение уравновешены на каком-то уровне цен. В случае девальвации гривни будет происходить то же самое, что происходило в конце 2008 года, то есть мы получим рост проблемных кредитов, неплатежи, уменьшение платежеспособного спроса, отложенный спрос... и мы получим снижение цен», - пояснил он.

Эксперт уточнил, что в случае девальвации гривни снижение стоимости жилья может быть пропорционально изменению курса гривни по отношению к доллару.

В то же время, по оценкам В.ЖОГОЛЕВА, решение газового вопроса – «это макроэкономическая стабилизация, стабилизация торгового баланса, что повлечет, скорее всего, получение кредита от МВФ, частные и банковские инвестиции начнут приходить в Украину... появление ипотеки, а ипотека - это дополнительный спрос. Если будет решен газовый вопрос на том уровне, на котором озвучивает правительство, то мы получим рост цен».

При этом, если валютный курс будет стабильным, а макроэкономическая ситуация будет находиться на уровне 2011 года, «мы получим такой же уровень цен. Цены будут стабильными, с небольшими колебаниями плюс-минус 5-10%, возможно с небольшим снижением, потому что на сегодняшний день предложение превышает спрос», - считает эксперт.

В свою очередь президент ССНУ Александр РУБАНОВ отметил, что если рынок недвижимости не получит государственной поддержки, ожидать стабилизации в 2012-2014 годах бессмысленно.

По данным ССНУ, в 2011 году средняя стоимость жилья в Киеве снизилась на 1,25% - до 1825 долл./кв.м. На сегодня минимальная стоимость жилья на окраинах столицы составляет 35 тыс. долл. (переоборудованная под квартиру комната в общежитии), средняя стоимость «гостинки» составляет 52 тыс. долл., 1-комнатной квартиры - 71 тыс. долл., 2-комнатной квартиры — 98 тыс. долл., 3-комнатной квартиры — 125 тыс. долл.