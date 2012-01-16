В Киеве более 50% сделок купли-продажи жилья происходили без участия риелторов

В Киеве в 2011 году более 50% сделок купли-продажи жилья происходили без участия риелторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ.

«Сделок, которые проходят без участия риелторов, действительно становится намного больше. И даже если риелтор участвует, это происходит... за 200-300 долларов. Такая тенденция уже просматривалась в регионах — в Ровно, Тернополе. Сейчас она уже дошла до Киева, когда традиционное вознаграждение определяется не процентом от продаваемой квартиры, а какой-то фиксированной суммой», - сказал он.

А.РУБАНОВ уточнил, что если до кризиса доля сделок, проходящих без риелторов, составляла 35-40%, то на сегодня она составляет более 50%, особенно в сегменте эконом-жилья.

По оценкам президента ССНУ, в целом количество сделок купли-продажи жилья в Киеве в 2011 году выросло на 30% по сравнению с 2010 годом. При этом в общей структуре продаж доля сделок обмена жильем остается «ничтожно малой».

Он также отметил, что рынок профессиональных риелторских услуг в Киеве продолжает сокращаться: многие агентства недвижимости переходят в «спящий» или «домашний» режим работы.