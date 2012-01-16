Reikartz Hotels & Resorts открыла гостиницу в Каменце-Подольском

Управляющая компания Reikartz Hotel Management объявила об открытии четырехзвездочной гостиницы сети Reikartz Hotels & Resorts по ул. Старобульварной в Каменце-Подольском Хмельницкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сети.

Как указывается в сообщении, в гостинице 38 номеров различных категорий, ресторан, лаунж-бар и SPA-центр.

В пресс-службе добавили, что в 2012 году планируется открытие гостиниц в Одессе, Мариуполе и Житомире.

Как сообщал УНИАН, сеть Reikartz Hotels & Resorts планирует к 2015 году расширить количество гостиниц до 20-25 во всех областных центрах Украины, включая Киев.

Справка УНИАН. Компания Reikartz с 2003 года развивает в Украине сеть гостиниц Reikartz Hotels & Resorts. Первая гостиница «Reikartz Карпаты» в с. Ждениево была открыта в декабре 2008 года. По состоянию на январь 2012 года сеть включает 14 гостиниц, из которых 13 гостиниц уровня 3-4 звезды и гостиница «Атлантика» уровня 2 звезды в Севастополе.

Гостиницами управляет компания Reikartz Hotel Management.