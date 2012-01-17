Строительные предприятия Украины в 2011 г. увеличили объемы работ на 11%

Строительные предприятия Украины в январе-декабре 2011 года увеличили объемы работ на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 60 млрд. 454,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 6,6%, до 2 млрд. 743,5 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – увеличили на 12,3%, до 51 млрд. 796,7 млн. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – увеличили на 3,9%, до 5 млрд. 578,6 млн. грн., по завершению строительства – снизили на 13,4%, до 246,2 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 68,3%, до 89,3 млн. грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 79,4% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 14,4%, по текущему ремонту – 6,2%.

В частности, строительные предприятия Киева в январе-декабре 2011 г. увеличили объем работ на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 14 млрд. 340 млн. грн., выполнив 23,7% общегосударственного объема работ.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в 2010 году снизили объемы работ на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 43 млрд. 174,9 млн. грн.