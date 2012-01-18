Уголовное дело учредителя «Элита Центра» направлено на дополнительное расследование

Апелляционный суд города Киева направил на дополнительное расследование уголовное дело по обвинению бывшего учредителя столичной группы компаний «Элита Центр» Александра ВОЛКОНСКОГО-ШАХОВА.

Как сообщил УНИАН его адвокат Владимир САПАЦИНСКИЙ, соответствующее постановление 17 января было вынесено коллегией судей Апелляционного суда столицы, которая таким образом не удовлетворила жалобу прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева, который пришел к выводу, что дело по обвинению указанного лица нужно дополнительно расследовать.

В то же время адвокат отметил, что постановление Апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, строительная афера "Элита-Центр" была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве.

16 марта 2009 года Шевченковский райсуд Киева осудил одного из основателей группы компаний "Элита-Центр" И.ЦЫГАНКО к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще один фигурант аферы "Элита-Центр" - гражданин ШЕСТАК - находится в розыске.

В марте 2011 года уголовное дело по обвинению организатора аферы "Элита-Центр" А.ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА) было направлено на дополнительное расследование.

В августе 2011 года Главное следственное управление МВД Украины завершило дополнительное расследование уголовного дела по обвинению А.ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА).

Обвиняемому, кроме мошеннического завладения средствами граждан - инвесторов указанной группы компаний, также инкриминируется злоупотребление служебным положением и легализация доходов, полученных преступным путем. В результате такой деятельности преступная группировкой был нанесен ущерб 1 тыс. 693 гражданам. Ущерб составляет более 383 млн. грн.