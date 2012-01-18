Азаров требует от Близнюка отмены необоснованно повышенных тарифов на ЖКУ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру регионального развития и ЖКХ Анатолию БЛИЗНЮКУ разобраться с необоснованным повышением коммунальных тарифов в некоторых регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Н.АЗАРОВ дал сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Отдельные руководители местных органов власти, воспользовавшись ликвидацией государственного органа, который отвечает за цены в стране, с 1 января повысили квартирную плату так, что в среднем в Украине она выросла на 8,3%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что это произошло только потому, что со стороны МинЖКХ и «с вашей стороны лично, Анатолий Михайлович БЛИЗНЮК», не было контроля и оперативного реагирования на этот счет.

Н.АЗАРОВ отметил, что на сегодняшнее заседание правительства приглашены «так называемые новаторы», которые повысили квартплату. Глава правительства отметил, что Кабмин рассмотрит причины повышения тарифов, поскольку, по словам Н.АЗАРОВА, в Украине не были повышены тарифы на газ, электроэнергию, бензин, курс гривни остается стабильным. «Почему же под новогодние фейерверки «нащедровали» такие повышения квартплаты?», - отметил Н.АЗАРОВ.

Также премьер-министр отметил, что А.БЛИЗНЮК во время сегодняшнего селекторного совещания, которое он проводит в министерстве, должен выяснить ситуацию в каждом регионе и оценить действия местной власти.

«Требование одно – никаких оснований для повышения тарифов нет. Поэтому все необоснованные решения должны быть немедленно отменены, а к их авторам применены меры влияния», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Напомним, Верховная Рада Украины 11 января т.г. не поддержала в первом чтении законопроект «О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения».