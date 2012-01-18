В Киеве в т,г. ожидается ввод в эксплуатацию около 250,5 тыс. кв. м офисных площадей

В Киеве в текущем году ожидается ввод в эксплуатацию 10 бизнес-центров общей площадью около 250,5 тыс. кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в компании UTG (Украинская Торговая Гильдия).

По данным компании, средневзвешенный уровень вакантности в профессиональных бизнес-центрах классов А и В во второй половине декабря 2011 г. снизился и составил 6,52% (для класса А - 3,69%, для класса В - 7,1%). В первой половине декабря 2011 года уровень вакантности составлял 6,86% (для класса А - 4,09%, для класса В - 7,43%).

Диапазон вакантных площадей в БЦ класса А составляет от 0 до 15,32%, в БЦ класса В - от 0 до 48,3% (включая нововведенные БЦ с высоким уровнем вакантности).

По состоянию на 30 декабря 2011 г., арендные ставки на офисы в профессиональных бизнес-центрах, по сравнению с первой половиной месяца, не изменились и находились в диапазоне 30-55 долл. за 1 кв. м в месяц на офисы класса А и 20-46 долл. за 1 кв. м/мес. на офисы класса B. Эксплуатационные расходы составляют для класса А - от 6 до 9,8 долл. за 1 кв. м/мес., для класса В - от 2,5 до 6 долл. за 1 кв. м/мес. (включая НДС).

*** В тему: На рынок офисной недвижимости Киева в 2012-2013 годах может выйти около 270 тыс. кв.м площадей.