В столице в т.г. введут в эксплуатацию 6 торговых центров площадью 205,6 тыс.кв.м

В Киеве в текущем году наиболее вероятен ввод в эксплуатацию 6 торговых центров общей арендной площадью 205,6 тыс. кв. м из 9 строящихся ТЦ, открытие которых запланировано на 2012 год.

Об этом говорится в отчете по рынку торговой недвижимости в 2011 году компании UTG, переданном агентству УНИАН.

В компании отметили, что ожидаемый объем новых торговых площадей увеличит общее предложение рынка до 1 млн. кв. м. Еще 20 проектов торговых центров общей арендной площадью более 1 млн. кв. м запланированы к открытию в столице на 2013-2014 годы.

По данным компании, в 2011 году в Киеве открылись пять торговых центров общей арендной площадью 98 890 кв. м.

В регионах Украины в прошлом году состоялось открытие 17 торговых объектов, общая площадь которых превысила 200 тыс. кв. м.