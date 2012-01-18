Арендные ставки на торговые площади в Киеве в 2011 г. выросли на 12%

В Киеве в 2011 году арендные ставки в киевских торговых центрах выросли на 12%.

Об этом говорится в отчете по рынку торговой недвижимости в 2011 году компании UTG, переданном УНИАН.

По данным компании, среднерыночная арендная ставка (на площадь 100-200 кв. м в торговой галерее) варьируется от 35 до 120 долл./кв.м/месяц и, в среднем, составляет 65 долл./кв.м/месяц (с НДС, без эксплуатационных затрат).

В зависимости от места расположения и популярности торгового центра, а также якорной функции и номенклатуры продукции/услуг у операторов разброс стоимости аренды в Киеве варьируется от 15 до 300 долл./кв.м/месяц (с НДС, без эксплуатационных затрат).

При этом процент товарооборота для арендной платы составляет 2-5% для якорных арендаторов и 10-17% для операторов торговой галереи.

В компании отметили, что на конец 2011 года вакантные площади в наиболее успешных киевских торговых центрах практически отсутствуют. На протяжении года уровень вакантности снизился с 1-3% до 0-1,6%, что было вызвано ограниченным количеством нового предложения на протяжении последних двух лет наряду с активизацией развития розничных операторов.