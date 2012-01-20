Украина в этом году может выйти на докризисный уровень по вводу жилья — Минрегион

В Украине в этом году ожидается ввод в эксплуатацию около 10,2 млн. кв. м жилья, что соответствует докризисному уровню.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор департамента государственных программ и развития жилищного строительства Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

«В 2010 году было введено в эксплуатацию 9,4 млн. кв. м жилья. По оперативным данным, в 2011 году – порядка 9,8 млн. кв. м жилья. То есть, рост приблизительно от 2% до 5% по сравнению с прошлым годом. Мы предполагаем выйти на 10,2 млн. кв. м - докризисную цифру, самая высокая цифра по вводу жилья в независимой Украине», - сказал он.

А.НЕПОМНЯЩИЙ уточнил, что из около 9,8 млн. кв. м жилья, введенных в эксплуатацию в прошлом году, около 35% занимают легализированные объекты самовольного строительства.

Директор департамента также напомнил, что в текущем году на все строительные программы в госбюджете предусмотрено 1,3 млрд. грн., тогда как в 2011 году из планируемых 1,1 млрд. грн. фактически было профинансировано 950 млн. грн.

В частности, в текущем году из общей суммы на программу доступного жилья предусмотрено 200 млн. грн., на программу кредитования молодых семей для приобретения жилья — 60 млн. грн., на частичную компенсацию процентных ставок коммерческих банков — 113 млн. грн., на программу обеспечения жильем военнослужащих — 500 млн. грн., работников СБУ — 100 млн. грн., воинов-интернационалистов — 50 млн. грн., погранвойск — 80 млн. грн.

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Справка УНИАН. В Украине в 2010 году было введено в эксплуатацию 9 млн. 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем за 2009 года.

В 2009 году в Украине было введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.

В 2007 году в Украине введено в эксплуатацию 10 млн. 244 тыс. кв. м жилья, что на 18,7% больше 2006 года.

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