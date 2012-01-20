Минрегион намерен усилить ответственность за недострои

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает законопроект по усилению ответственности застройщиков перед инвесторами при нарушении сроков ввода в эксплуатацию жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента государственных программ и развития жилищного строительства Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

«Министерство готовит законопроект, который бы позволил еще больше усилить ответственность застройщиков перед инвестором и усилить права инвесторов при строительстве жилья», - сказал он.

А.НЕПОМНЯЩИЙ уточнил, что ведомство намерено прописать в документе механизм, согласно которому местные органы власти смогли бы забирать себе долгострои для их достройки.

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По данным министерства, на сегодня в Киеве насчитывается порядка 100 жилых объектов, строительство которых приостановлено, из них 21 проблемный объект, в котором нарушены сроки ввода жилья в эксплуатацию или существуют другие проблемы.