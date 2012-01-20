На реконструкцию очистительных сооружений «Киевводоканала» выделят около 200 млн. грн.

В этом году на реконструкцию очистительных сооружений ПАО «АК «Киевводоканал» планируется выделить около 200 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам председатель КГГА Александр ПОПОВ, комментируя ситуацию с ликвидацией аварии на Бортничской станции аэрации (БСА).

«Реконструкция объектов «Киевводоканала» будет в этом году – минимум около 200 млн. грн. Мы сейчас ищем возможности, чтобы получить источники финансирования. Поскольку это тема, которая нуждается в решении, ее нельзя откладывать на потом. Имеется в виду не только БСА. Мы имеем в виду и другие технологии, которые нуждаются во вмешательстве», - сказал А.ПОПОВ.

По словам председателя КГГА, руководство предприятия приложило все усилия, чтобы работы по ликвидации последствий аварии на БСА были проведены в полном объеме.

«И на протяжении ближайших месяцев мы произведем там капитальный ремонт с реконструкцией и этого участка, и тех слабых участков, которые работают на нестабильной основе. Это касается преимущественно очистительных сооружений», - добавил А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, ночью 17 января произошла авария на Левобережном самотековом коллекторе на территории Бортничской станции аэрации. На месте образовался провал размерами 10 на 10 метров и глубиной 8 метров. По информации официального сайта ПАО "АК "Киевводоканал", авария локализована.