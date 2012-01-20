Спрос на жилье в Киеве переместился из бизнес-класса в эконом-сегмент

Спрос на жилье в Киеве в 2011 году переместился из бизнес-класса в эконом-сегмент.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал первый заместитель главы совета директоров Конфедерации строителей Украины Александр РОТОВ.

По его словам, в прошлом году наибольший спрос на жилье наблюдался в эконом-классе со стоимостью квартир 8-9 тыс. грн./кв.м. В общей структуре спроса 85% занимает эконом-сегмент жилья. При этом спрос на жилье бизнес-класса (стоимостью 2,5-3 тыс. долл./кв.м) снизился с 40-50% в 2010 году до 10% в 2011 году.

А.РОТОВ отметил, что в прошлом году активизировался спрос на элитное жилье, в частности, на клубные дома в центре Киева.

По его оценкам, на сегодня себестоимость строительства высотных монолитно-каркассных домов (без учета стоимости кредитных ресурсов) в Киеве составляет 700-800 долл./кв.м, а стоимость продажи — 8-12 тыс. грн./кв.м. При этом себестоимость 7-9-этажных кирпичных домов составляет 500-600 долл./кв.м, а стоимость продажи — 6-7 тыс. грн./кв.м.

По данным А.РОТОВА, рентабельность строительства доступного жилья в Киеве составляет 5-7%.

По мнению директора департамента государственных программ и развития жилищного строительства Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александра НЕПОМНЯЩЕГО, стоимость жилья в Киеве в 7990 грн./кв.м, по которой получают 30%-ную субсидию покупатели по программе доступного жилья, и в которой заложена рентабельность застройщика на уровне 5-7%, является сбалансированной стоимостью жилья для столицы.

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