Жилье на вторичном рынке Киева в 2011 году подешевело на 4,2%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в 2011 году снизилась на 4,2% - до 2 130 долл./кв. м, сообщает иформационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Специалисты портала утверждают, что на протяжении 2011 года на вторичном рынке жилья Киева наблюдалась ценовая стабильность, поскольку помесячное изменение средней цены предложения не превышало показатель погрешности (±0,9%).

По данным портала, наименьшее снижение средних цен в 2011 году наблюдалось на квартиры, расположенные на правом берегу Киева (2,5%). На левом берегу средняя цена предложения квартир уменьшилась на 6,6%. Наиболее подешевели квартиры, расположенные в центре Киева, - на 10,9%.

Меньше всего за год потеряли в цене квартиры, расположенные в Голосеевском (1,2%), Оболонском (3,2%), Деснянском (3,3%) районах. Больше всего уменьшилась средняя стоимость представленных к продаже квартир в Печерском (9,9%), Дарницком (8,5%), Шевченковском (7,2%) районах. В Подольском, Днепровском и Святошинском районах уменьшение средних цен составило от 5,1% до 5,5%.

Специалисты портала отметили, что в 2011 году количество представленных к продаже квартир уменьшилось на 6,8% и составило 13 295 единиц. Объем предложения в общей площади и денежном выражении за год уменьшился соответственно на 1,8% и 6,7%.

В частности, в прошлом году доля предложения однокомнатных квартир уменьшилась на 4%, доля двухкомнатных квартир уменьшилась на 1%, а доля предложения трехкомнатных и четырехкомнатных квартир увеличилась на 3% и 2% соответственно.