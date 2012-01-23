Обязательное нотариальное удостоверение договоров концессии отменят?

Кабинет министров предлагает отменить обязательное нотариальное удостоверение договоров аренды или концессии, что существенно уменьшит расходы на их заключение.

Об этом говорится в законопроекте №9739 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей передачи в аренду или концессию объектов в сферах теплоснабжения, водоснабжения или водоотвода, находящихся в коммунальной собственности», внесенном в парламент 19 января т.г.

Согласно документу, договоры аренды или концессии в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода не подлежат обязательному нотариальному удостоверению. По требованию сторон договор аренды или концессии может быть нотариально удостоверен. Расходы на нотариальное удостоверение указанного договора берет на себя сторона, по требованию которой осуществляется нотариальное удостоверение.

Законопроект также уточняет определение объектов, которые могут предоставляться в концессию: это имущество предприятий, их структурных подразделений, являющихся целостными имущественными комплексами или системой целостных имущественных комплексов, которое используется для обеспечения завершенного цикла производства продукции (работ, услуг) в сферах деятельности, определенных частями второй и третьей настоящей статьи.

Документ предусматривает отмену терминологической несогласованности между законами «О концессии» и «Об особенностях передачи в аренду или концессию объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности».

Законопроект направлен на создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода путем установления прозрачных условий внесения инвестиций, закрепления гарантий их возвращения, обеспечения информационной прозрачности проведения конкурса, урегулирования отношений собственности при выполнении условий договоров концессии и аренды, обеспечения возможностей участия в конкурсе юридических лиц-нерезидентов.

В частности, документом предусматривается, что в течение трех месяцев с даты принятия решения об определении победителя конкурса с ним после согласования всех условий и одобрения окончательной редакции соответствующим советом заключается договор аренды или концессии.

При этом соответствующая территориальная община сохраняет право собственности на переданные в аренду объекты в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, в том числе реконструированные или технически переоснащенные арендаторами в соответствии с условиями договора. Право собственности на имущество, приобретенное арендатором за счет амортизационных отчислений на переданные в аренду объекты, в том числе реконструированные или технически переоснащенные, принадлежит владельцу арендованного объекта - соответствующей территориальной общине (общинам). Стоимость такого имущества не возмещается арендатору арендодателем в случае прекращения договора аренды.

Договор аренды объекта в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, находящегося в коммунальной собственности, досрочно прекращается в случае расторжения договора по требованию арендатора в случае систематического невыполнения или грубого нарушения арендодателем условий договора аренды - с момента, определенного соответствующим решением суда.

Концессионер не вправе без согласия концессиедателя передавать полностью или частично третьим лицам свои имущественные права на объекты, право собственности на которые принадлежит концессиедателю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТЭЦ переводят на уголь: экономия не заменит реформ