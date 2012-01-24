В Киеве 1 марта откроется пятизвездочная гостиница Fairmont Grand Hotel Kyiv

Девелоперская компания «Ярославов Вал» планирует 1 марта 2012 года открыть пятизвездочную гостиницу Fairmont Grand Hotel Kyiv по ул. Набережно-Крещатицкая, 1а в Киеве под управлением международного гостиничного оператора Fairmont Hotels & Resorts.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гостиницы.

Как указывается в сообщении, в 12-этажной гостинице 258 номеров, из них 54 номера-люкс, включая президентские и королевские апартаменты. В инфраструктуру гостиницы входят рестораны, бары, SPA-салон с фитнес-залом, конференц-залы, бальный зал и атриум.

Как сообщал УНИАН, пятизвездочную гостиницу Fairmont Grand Hotel Kyiv по ул. Набережно-Крещатицкая, 1а планируется открыть в 2012 году.

Девелопером и владельцем гостиницы является ООО «Ярославов Вал». Ранее открытие гостиницы планировалось в конце 2010 года.

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Справка УНИАН. ООО «Ярославов Вал» (г. Киев) занимается строительством коммерческой недвижимости (офисных центров и гостиниц). Учредителем компании является ОАО «Венчурный закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Унибудинвест» (г. Киев), доля которого в ООО составляла 95,11%, а также Леонид ЮРУШЕВ – 4,74% и Наталья ЮРУШЕВА – 0,15%.

Компания владеет бутик-отелем «Ривьера на Подоле» и пятизвездочной гостиницей InterContinental в Киеве.

Fairmont Hotels & Resorts принадлежит группе FRHI Holdings Limited (Fairmont Raffles Hotels International), компании, специализирующейся на отельном бизнесе и состоящей более чем из 100 гостиниц с брендами Fairmont, Raffles и Swissôtel. Штаб-квартира Fairmont Hotels & Resorts находится в Торонто (Канада).