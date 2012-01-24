Инвесторы предлагают закрепить за ними права на квартиры в строящихся домах

Для решения проблемы обеспечения жильем инвесторов объектов, строительство которых «заморожено», необходимо на законодательном уровне закрепить за инвесторами имущественные права на квартиры в строящихся домах.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал инвестор «проблемного» жилого дома по ул. Семьи Сосниных, 4-А в Киеве Дмитрий АРДАШОВ. «На сегодня мы видим практическую реализацию проблем — совмещение задач возобновления проблемного строительства и предоставления гарантии для инвесторов строящихся объектов в каком-то законодательном урегулировании института имущественных прав. Должна быть законодательно защищена инвестиция и признано за человеком имущественное право на строящийся объект с тем, чтобы в случае негативного развития событий собственники этих имущественных прав имели возможность стать хозяевами своего, пусть и недостроенного, объекта, и дальше взаимодействовать с государством в решении этих вопросов», - считает он.

В свою очередь инвестор жилого дома по ул. Семьи Сосниных, 4-А Игорь БОНДАРЬ добавил, что механизмы, которые сегодня существуют, не дают возможности инвесторам, строительство домов которых заморожено, идти вперед. «Мы находим множество желающих продолжить наше строительство, но правовых механизмов на сегодняшний день не существует», - сказал он.

И.БОНДАРЬ добавил, что 650 семей, инвестировавших средства в строительство дома по ул. Семьи Сосниных и 250 семей - инвесторов строительства дома по ул. Старонаводницкой, не могут получить свои квартиры, поскольку в течение 5 лет вопрос о достройке дома не решается.

Как отметила участник программы льготного молодежного кредитования Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в Василькове (Киевская обл.) Любовь ПАУСТОВСКАЯ, гарантия государства по обеспечению молодых граждан до сегодняшнего дня была только лозунгом.

«С 2004 по 2010 год, до того времени, когда сменилось руководство фонда, это был такой «фемели бизнес». Были компании, которые без тендерных процедур взяли грант государства на строительство молодежного жилья. Эти компании не имели достаточного финансирования для начала и завершения строительства, а также не имели опыта строительства. Это привело к тому, что молодые граждане, которые попали в эту программу, воспользовавшись государственной поддержкой в виде кредита, и подумав о том, что государство, предоставляя кредит, должно иметь какое-то влияние на застройщика относительно защиты инвестированных средств, к сожалению, прогадали», - сказала она.

По данным участницы программы, в Киевской области «проблемные» объекты, участвующие в данной программе, находятся в Василькове, Боярке, Буче, Белой Церкви, а в целом по Украине насчитывается более 30 таких домов, в которые вложили средства более 700 молодых семей.

Л.ПАУСТОВСКАЯ добавила, что постановление Кабинета министров №1231 от 30 ноября 2011 года частично решает проблему инвесторов «замороженных» объектов, поскольку позволяет признать заемщиков фонда такими, кто не воспользовался господдержкой для приобретения жилья, так как квартиры они не получили.

По словам исполнительного директора Всеукраинской общественной организации «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» Татьяны ЯКОВЕНКО, наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, вложившие средства в строительство жилья, это мошенничество, некачественное выполнение обязанностей застройщиком, застройщики- «клоны», рейдерство, выборочное отношение застройщиков к объектам строительства, ребрендинг застройщика с целью скрыть плохую репутацию, банкротство застройщиков, двойной заработок на ипотеке, нецелевое использование средств, а также «фемели бизнес» застройщиков.

Она также отметила, что ассоциация разработала проект закона об инвестировании в жилищное строительство, который в том числе предусматривает создание реестра инвестиционной недвижимости, а также на законодательном уровне мог бы закрепить за каждым инвестором права на получение квартиры в будущем.

«Практика показывает, что банкротство застройщика является катастрофой для людей, которые вложили деньги. Если застройщик признается банкротом и исключается из единого государственного реестра, то инвесторы на худой конец остаются со своим недостроем, с которым ничего нельзя сделать. Они имеют какие-то имущественные права, но для того, чтобы возобновить строительство, нужны права на землю, разрешение на строительство, какие-то мощности», - пояснила Т. ЯКОВЕНКО.

Тем не менее, по ее словам, есть и успешные примеры, когда инвесторы своими силами достроили свои дома. В частности, в июне 2010 года силами инвесторов был сдан в эксплуатацию жилой дом в Ирпене, в Тернополе инвесторы создали жилищно-строительный кооператив, забрали дом у застройщика и сами его достраивают.

По мнению инвесторов, инвестиции в строительную отрасль не пойдут до тех пор, пока государство не гарантирует защиту прав инвесторов.

«Пока не будет наведен порядок с теми проблемными стройками, которые были, пока какими-то решительными действиями не будет показано, что государство отныне защищает частную собственность и инвестиции, деньги в отрасль не пойдут», - считает Д.АРДАШОВ.