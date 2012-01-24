Минрегион предлагает ограничить использование в Украине полимерных пакетов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает с 1 января 2013 года запретить производство, использование, ввод и платное или бесплатное распространение на территории Украины полимерных пакетов объемом менее 20 л с толщиной пленки менее 0,025 мм (кроме полимерных пакетов, которые разлагаются).

Об этом говорится в законопроекте “Об ограничении производства, использования, ввоза и распространения в Украине полимерных пакетов”, размещенном на сайте министерства.

Согласно документу, цель законопроекта — обеспечить бесперебойное функционирование инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства, улучшение состояния благоустройства.

Законопроектом предлагается установить, что виновные в нарушении требований этого закона лица несут ответственность в соответствии с законодательством.