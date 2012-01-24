Повышение квартплаты без заключения Госценинспекции станет невозможным?

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует внести изменения в законодательство, которые сделают невозможным повышение тарифов по содержанию домов и уборке придомовой территории (квартплаты) без соответствующего заключения новосозданной Государственной инспекции Украины по контролю над ценами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как указывается в сообщении, поручение премьер-министра Украины Николая АЗАРОВАпроверить повышение тарифов рядом городов в регионах в начале этого года привело к возвращению размера квартплаты на предыдущий уровень в Полтаве и приостановке действия повышенной квартплаты в Херсоне.

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮКнапомнил, что Минрегион предлагает ввести порядок доведения до потребителей информации о перечне услуг, структуре цен и тарифов и обоснование их изменений.

«Также планируем изменения в законодательство, которые сделают повышение квартплаты невозможным без соответствующего заключения новосозданной Госинспекции Украины по контролю за ценами», - сказал он.

По словам главы Минрегиона, ведомство приложит максимальные усилия для того, чтобы тарифы в системах жизнеобеспечения формировались прозрачно и исключительно на основе методики, утвержденной правительством, которая обеспечивает безаварийность эксплуатации зданий.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разрабатывает порядок доведения до потребителей информации о перечне жилищно-коммунальных услуг и структуре тарифов.

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