Объем субсидий на оплату ЖКУ за 2011 год вырос до 318 млн. грн.

В январе-декабре 2011 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 318 млн. грн., что на 80,6 млн. грн. больше, чем в январе-декабре 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 264,9 млн. грн., в сельской – 53,1 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-декабре 2011 года были назначены 2016,7 тыс. семей (95,1% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 1621,7 тыс., в сельской – 395 тыс. По сравнению с январем-декабрем 2010 года количество семей, которым были назначены субсидии, увеличилось на 249,8 тыс., или на 14,1%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в декабре т.г. увеличился по сравнению с декабрем 2010 года на 25,2% – до 204,2 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях (381,1-259,9 грн.), наименьший – в Севастополе и Николаевской области (110-134,1 грн.).

Справка УНИАН. В 2010 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 237,4 млн. грн., что на 94 млн. грн. больше, чем в 2009 году.

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